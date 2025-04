Lettera43.it - Maturità 2025, ultimi giorni per candidarsi come aspiranti presidenti e commissari esterni

per presentare domandaagli esami di, in programma dal 18 giugno con la prima prova scritta di italiano. Il termine ultimo scade infatti mercoledì 9 aprile. Anche quest’anno, coma da tradizione, le commissioni, ciascuna per ogni classe di studenti, saranno guidate da un presidente esterno all’istituzione e composte da treoltre che da altrettanti interni (già nominati entro il 4 aprile). L’eventuale convalida è prevista fra l’11 e il 30 dello stesso mese. Ecco procedure e requisiti perpresentare domanda daLe tracce delladurante gli esami (Imagoeconomica).Chiunque vogliapresidente oo esterno può farlo tramite il portale Polis Istanze online compilando il modello ES-1,spiegato nella circolare n.