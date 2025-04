Lettera43.it - Maturità 2025, tutte le date: quando inizia e quando finisce

Definite le linee guida per la, l’esame conclusivo delle scuole secondarie di secondo grado che gli studenti del quinto anno affrontano nella seconda metà di giugno. Resta invariato il format, che consiste nello svolgimento di due prove scritte, l’una di italiano comune per tutti e la seconda con materia differente per ogni indirizzo, e in un colloquio orale. Si inizierà il 18 giugno alle 8.30 con il test di italiano, diviso in sette tracce per tre tipologie diverse tra cui il candidato avrà la possibilità di scegliere. Dopo 24 ore si passerà alla seconda prova, che nelprevedrà il latino al liceo classico e matematica allo scientifico, con durata differente. Infine, dal lunedì successivo (il 23 giugno), si inizierà con gli orali da circa 50-60 minuti per ciascun candidato.