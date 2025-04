Matthaus consiglia | Inter deve aggredire il Bayern Monaco Serve cuore!

Matthaus si è espresso nel pre-partita di Bayern Monaco-Inter, match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Di seguito il suo commento.LE DICHIARAZIONI – Lothar Matthaus si è così pronunciato a Sky Sport prima del fischio d'inizio di Bayern Monaco-Inter: «Una sfida tra due squadre fortissime, penso che sia un match tra due club allo stesso livello. Per vincere stasera l'Inter deve attaccare, se lascia andare il Bayern Monaco diventa difficile. I nerazzurri devono giocare anche con il cuore, con velocità, con intelligenza e spingere contro i difensori della squadra tedesca. Un confronto con il passato? Mi piace come gioca il Bayern con Kompany: lui ha creato una buona atmosfera con i calciatori, dimostrando un cambio di qualità rispetto a un anno fa. Simili a me sono Barella e Goretzka, di cui ho segnato più gol».

