Matteo Branciamore per Antonello Fassari durante le riprese de I Cesaroni | “Sei andato via mentre tutti tornavamo”

Matteo Branciamore con un post su Instagram ha ricordato Antonello Fassari, morto a 72 anni mentre erano in corso le riprese dei nuovi episodi de I Cesaroni. "Sei andato via mentre tutti tornavamo", le parole del protagonista della serie. Leggi su Fanpage.it con un post su Instagram ha ricordato, morto a 72 annierano in corso ledei nuovi episodi de I. "Seiviatornavamo", le parole del protagonista della serie.

Matteo Branciamore per Antonello Fassari durante le riprese de I Cesaroni: "Sei andato via mentre tutti tornavamo". Matteo Branciamore, le parole commoventi per Antonello Fassari. La reazione di Alessia Amendola, figlia di Claudio. Siamo andati al bar de I Cesaroni, in ricordo di Antonello Fassari, ma com'è? Tempio dei tifosi della Roma e della vera romanità (giallorossa) a Garbatella. E l'omaggio all'attore: "Cesare sempre con noi...". I Cesaroni, il primo ciak: compare "Mimmo". Mistero sulle figure femminili. I Cesaroni 7 cast: le foto inedite, tutti i nomi, chi ci sarà e la frase di Claudio Amendola. Branciamore: “I Cesaroni 7? Bella idea, ma anche pericolosa. Se ci sarò? Ora vi dico tutto”. Ne parlano su altre fonti

Matteo Branciamore per Antonello Fassari durante le riprese de I Cesaroni: “Sei andato via mentre tutti tornavamo” - Matteo Branciamore con un post su Instagram ha ricordato Antonello Fassari, morto a 72 anni mentre erano in corso le riprese dei nuovi episodi de I Cesaroni ... (fanpage.it)

Matteo Branciamore, l’addio commosso ad Antonello Fassari: “Te ne sei andato mentre tornavamo” - Antonello Fassari è morto all’età di 72 anni pochi giorni fa. La morte dell’attore romano ha colpito il mondo dello spettacolo ... (msn.com)

Matteo Branciamore saluta Antonello Fassari: “Sei andato via mentre tornavamo” - Giorni di dolore e di saluti, di lacrime e ricordi, per il cast de I Cesaroni è inevitabile considerato il grave lutto che li ha colpiti. Sabato ci ha lasciati Antonello Fassari, aveva solo 72 anni ma ... (msn.com)