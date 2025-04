Oasport.it - Matteo Berrettini si esalta: “Mi sono mancati questi momenti. Scambio da 48 colpi? Tennis d’altri tempi”

ha confezionato una prestazione superlativa al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, riuscendo a sconfiggere Alexander Zverev in tre set. Ilta italiano ha mostrato i muscoli sulla terra rossa del Principato, firmando una bella rimonta dopo aver perso il primo set e regolando il tedesco sulla lunga distanza. Il romano ha mostrato sprazzi di forma dei giorni migliori, ha avuto la meglio sul numero 2 del mondo e può così proseguire la propria avventura in Costa Azzurra, dove agli ottavi di finale se la dovrà vedere con il vincente del confronto tra Lorenzo Musetti e il ceco Jiri Lehecka.è stato bravo a lasciarsi alle spalle l’iniziale 6-2, poi ha alzato il ritmo e ha fatto suo il secondo parziale per 6-3. Nella terza frazione ha operato un break pesantissimo, il teutonico ha prontamente reagito, ma l’azzurro non si è demoralizzato e ha nuovamente strappato il servizio al rivale riuscendo così a chiudere i conti in proprio favore (7-5).