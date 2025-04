Matteo Berrettini infiamma il Masters 1000 di Montecarlo | splendida vittoria al cardiopalma sul n1 del torneo Zverev

Matteo Berrettini torna a splendere anche sulla terra battuta, sui palcoscenici più importanti, in questa sua "seconda carriera" post infortuni del biennio 2022-2023. Sul rosso del Court Rainier III, il Centrale del Montecarlo Country Club, un torneo che per il romano è di casa ma che era riuscito a giocare soltanto quattro volte nel corso degli anni, Matteo fa l'impresa e sconfigge il numero due al mondo Alexander Zverev con il punteggio di 2-6 6-3 7-5. Supportato dai tanti tifosi italiani presenti nel Principato, l'ex numero sei della classifica ATP è riuscito a girare in suo favore un match in cui era stato abbastanza surclassato per un set, raggiungendo così per la seconda volta gli ottavi di finale nel Masters 1000 monegasco. Due anni fa non ebbe neanche l'opportunità di giocarseli, dato che nel match vinto al secondo round contro Cerundolo si procurò il solito infortunio agli addominali.

