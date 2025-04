Lopinionista.it - “Mattei obiettivo Egitto”, il libro di Marco Valerio Solia

Quando l’Italia guardava al Cairo: unche riscopre la lungimirante strategia diinper Armando EditoreLa scoperta nell’agosto 2015 del più vasto giacimento di gas naturale del Mediterraneo, effettuata dall’ENI in acque egiziane, ha rinnovato lo storico sodalizio tra Il Cairo e l’ente italiano. Questovuole ripercorrere le origini della loro collaborazione, analizzando i rapporti tra l’di Gamal Nasser e l’ENI di Enrico, in uno dei periodi più fertili della politica mediterranea italiana. Il Pianoper l’Africa, proposto dal governo Meloni, è il progetto strategico di diplomazia, cooperazione allo sviluppo e investimento dell’Italia per rafforzare e rinnovare i legami con il continente. Ma dove affonda le sue radici? La risposta è nel testo che qui riproponiamo e che ripercorre le origini della collaborazione tra l’Italia e Il Cairo, analizzando i rapporti tra l’di Gamal Nasser e l’ENI di Enrico, in uno dei periodi più fertili della politica mediterranea italiana.