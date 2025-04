Mattarella riceve Re Carlo e la Regina Camilla Frecce Tricolori e Red Arrows sorvolano il Quirinale

Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato in Italia, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al palazzo del Quirinale. Il Presidente della Repubblica e Sua figlia Laura hanno accolto le Loro Maestà nel Cortile d'Onore, dove sono stati eseguiti gli inni nazionali, britannico e italiano. I due Capi di Stato hanno ricevuto gli onori militari, per poi assistere al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e delle Red Arrows, Pattuglia della Royal Air Force (RAF). Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Liberoquotidiano.it - Mattarella riceve Re Carlo e la Regina Camilla, Frecce Tricolori e Red Arrows sorvolano il Quirinale Leggi su Liberoquotidiano.it (Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2025 Sua Maestà il ReIII e ladel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato in Italia, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergioal palazzo del. Il Presidente della Repubblica e Sua figlia Laura hanno accolto le Loro Maestà nel Cortile d'Onore, dove sono stati eseguiti gli inni nazionali, britannico e italiano. I due Capi di Stato hanno ricevuto gli onori militari, per poi assistere al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e delle Red, Pattuglia della Royal Air Force (RAF).Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Quirinale, il presidente Mattarella riceve i reali del Regno Unito Carlo e Camilla. Italia-Gb, Mattarella riceve re Carlo e Camilla al Quirinale. Mattarella riceve al Quirinale Re Carlo e la Regina Camilla. Mattarella riceve i Reali del Regno Unito al Quirinale – foto e video. Carlo e Camilla a Roma, i reali inglesi in visita di Stato incontrano Mattarella al Quirinale. Mattarella riceve al Quirinale i Reali britannici Carlo III e Camilla. Ne parlano su altre fonti

Italia-Gb, Mattarella riceve re Carlo e Camilla al Quirinale - A Pavia domani si apre con l’incarico al perito Giardina l’incidente probatorio legato alla nuova indagine. tanto, Sempre mercoledì l’unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, aspetta dai ... (quotidiano.net)

Il Presidente Mattarella accoglie Re Carlo III e la Regina Camilla al Quirinale - Sua Maestà il Re Carlo III e la Regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato in Italia, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ... (ilvescovado.it)

Carlo e Camilla arrivati al Quirinale accolti da Mattarella per la visita di Stato. Volano le Frecce tricolori - Carlo e Camilla sono arrivati ieri a Roma, per la visita di Stato in Italia. Oggi i reali britannici vedranno Mattarella al Quirinale, parteciperanno a una cerimonia all'Altare della ... (ilgazzettino.it)