Iltempo.it - Mattarella riceve Re Carlo e la Regina Camilla, Frecce Tricolori e Red Arrows sorvolano il Quirinale

(Agenzia Vista) Roma, 08 aprile 2025 Sua Maestà il ReIII e ladel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato in Italia, sono stati ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergioal palazzo del. Il Presidente della Repubblica e Sua figlia Laura hanno accolto le Loro Maestà nel Cortile d'Onore, dove sono stati eseguiti gli inni nazionali, britannico e italiano. I due Capi di Stato hanno ricevuto gli onori militari, per poi assistere al sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale e delle Red, Pattuglia della Royal Air Force (RAF).Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev