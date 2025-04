Mattarella riceve Re Carlo e Camilla e le Frecce Tricolori incantano i sovrani | lo spettacolo mozzafiato dell’omaggio acrobatico video

Uno spettacolo mozzafiato che ha lasciato tutti con il fiato sospeso: le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma in occasione della visita ufficiale di Re Carlo III e della Regina Camilla, regalando alla Città Eterna un momento di profondo significato simbolico e patriottico. Nella terrazza del Quirinale, cosiddetta delle Statue, sovrano del Regno Unito e regale consorte, ospiti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che li ha accolti insieme alla figlia Laura, hanno assistito al passaggio della Pattuglia acrobatica nazionale e delle Red Arrows, Pattuglia della Royal air force (Raf). Re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Visita di Stato in Italia, scortati dai Corazzieri a cavallo, sono giunti al Quirinale accolti dal presidente della Repubblica: con lui, a fare gli onori di casa, anche la figlia Laura.

