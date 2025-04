Mattarella riceve al Quirinale i Reali britannici Carlo III e Camilla

Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il re Carlo III e la regina Camilla del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in visita di Stato. I due capi di Stato si sono intrattenuti a colloquio, allargato successivamente alle delegazioni ufficiali. Era presente il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.mca2/sat(Fonte video: Quirinale)Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella riceve al Quirinale i Reali britannici Carlo III e Camilla Leggi su Unlimitednews.it ROMA(ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto alil reIII e la reginadel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in visita di Stato. I due capi di Stato si sono intrattenuti a colloquio, allargato successivamente alle delegazioni ufficiali. Era presente il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.mca2/sat(Fonte video:)Unlimited News - Notizie dal mondo

Quirinale, il presidente Mattarella riceve i reali del Regno Unito Carlo e Camilla. Italia-Gb, Mattarella riceve re Carlo e Camilla al Quirinale. Mattarella riceve al Quirinale i Reali britannici Carlo III e Camilla. Quirinale, il presidente Mattarella riceve i reali del Regno Unito Carlo e Camilla. Mattarella riceve i Reali del Regno Unito al Quirinale – foto e video. Carlo e Camilla arrivati in visita al Colosseo. Prima tappe all'Altare della Patria e da Mattarella. Ne parlano su altre fonti

Italia-Gb, Mattarella riceve re Carlo e Camilla al Quirinale - A Pavia domani si apre con l’incarico al perito Giardina l’incidente probatorio legato alla nuova indagine. tanto, Sempre mercoledì l’unico condannato per l’omicidio di Chiara Poggi, aspetta dai ... (quotidiano.net)

Carlo e Camilla arrivati al Quirinale accolti da Mattarella per la visita di Stato. Volano le Frecce tricolori - Carlo e Camilla sono arrivati ieri a Roma, per la visita di Stato in Italia. Oggi i reali britannici vedranno Mattarella al Quirinale, parteciperanno a una cerimonia all'Altare della ... (ilgazzettino.it)

Quirinale, il presidente Mattarella riceve i reali del Regno Unito Carlo e Camilla - La coppia reale è stata scortata da 32 Corazzieri a cavallo. Dopo l’incontro con il Capo dello Stato visita all’Altare della Patria e al Colosseo ... (msn.com)