Ilnapolista.it - Mathieu oggi fa il commesso: stiamo così inguaiati che ormai se lavori diventi virale (El Paìs)

Un giorno, un giornale pubblicò una foto di Jeremyche tirava fuori delle monete dalla tasca e comprava un pacchetto di Marlboro in una stazione di servizio. Non solo fumava, ma il ragazzo non aveva problemi ad andare personalmente alla macchinetta per prendere il tabacco, manco fosse una persona “normale”. Dieci anni dopo, una Champions League vinta e quasi nessuna notizia del difensore – scrive El– un’altra foto, quasi altrettanto insolita per un calciatore d’élite, ha fatto il giro del mondo:al lavoro. Cose da pazzi.ha giocato con Messi, al Barcellona guadagnava 5,81 milioni lordi a stagione. Allo Sporting, il suo ultimo club, circa due milioni. E ora fa ilin un negozio di articoli sportivi. Il fatto che questa cosa – ex calciatore ricco sgamato a lavorare umilmente – è diventata “” dice tantissimo del mondo che abitiamo.