Materie prime e bollette alle stelle | Ma puntiamo ancora sulla qualità

alle colombe artigianali alle uova di cioccolato personalizzate: quella che sta per arrivare sarà una Pasqua per tutti i gusti. E le pasticcerie ascolane si stanno preparando per realizzare dei prodotti decisamente da leccarsi i baffi. Manca ancora diverso tempo per il giorno di festa, ma in città c'è davvero l'imbarazzo della scelta. "Noi portiamo avanti la nostra tradizione dal 1972, ovvero da quando abbiamo aperto – raccontano, ad esempio, Stefano e Giancarlo Marini, della pasticceria Marini di Campo Parignano –. Siamo partiti dalle colombe classiche, quelle con i canditi e con l'uvetta. Poi ci siamo evoluti e siamo arrivati anche a confezionare uova personalizzate e di vari gusti: dal tradizionale cioccolato, sia fondente che al latte, fino ai frutti di bosco o al pistacchio. Addirittura si può scegliere anche il gusto 'marron glacé'.

