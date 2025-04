Matelica salvo matematicamente nonostante la sconfitta a Montefano

Matelica di mister Ettore Ionni, battuto a Montefano ma salvo matematicamente con un turno di anticipo. Obiettivo, questo, programmato – e dichiarato dalla società – fin dall’inizio del campionato. La Portuali Dorica, infatti, non ha vinto; pertanto potrà arrivare al massimo a quota 19 punti, cioè a dieci lunghezze di distanza dal Matelica che, pur perdendo anche col Tolentino nell’ultimo turno stagionale, eviterebbe così i play out in base a quanto prevede il regolamento. Ecco il commento della presidentessa Sabrina Orlandi: "nonostante la sconfitta, siamo matematicamente salvi. Ci tengo a ringraziare la squadra e tutto lo staff per l’impegno e per aver raggiunto l’obiettivo stagionale. Ringrazio uno ad uno tutti i miei giocatori avuti dal primo giorno di ritiro fino ad oggi. Sport.quotidiano.net - Matelica salvo matematicamente nonostante la sconfitta a Montefano Leggi su Sport.quotidiano.net Festeggiare perdendo. È la contraddizione in termini vissuta domenica pomeriggio daldi mister Ettore Ionni, battuto amacon un turno di anticipo. Obiettivo, questo, programmato – e dichiarato dalla società – fin dall’inizio del campionato. La Portuali Dorica, infatti, non ha vinto; pertanto potrà arrivare al massimo a quota 19 punti, cioè a dieci lunghezze di distanza dalche, pur perdendo anche col Tolentino nell’ultimo turno stagionale, eviterebbe così i play out in base a quanto prevede il regolamento. Ecco il commento della presidentessa Sabrina Orlandi: "la, siamosalvi. Ci tengo a ringraziare la squadra e tutto lo staff per l’impegno e per aver raggiunto l’obiettivo stagionale. Ringrazio uno ad uno tutti i miei giocatori avuti dal primo giorno di ritiro fino ad oggi.

Matelica salvo matematicamente nonostante la sconfitta a Montefano. Montefano in festa, Matelica soffre ma salvo. ECCELLENZA. Il Montefano batte con merito un Matelica ormai in salvo. EccMarche: Matelica salvo, la società saluta il DS Falcioni dopo quattro stagioni. Ne parlano su altre fonti

Matelica salvo matematicamente nonostante la sconfitta a Montefano - Il Matelica di Ettore Ionni festeggia la salvezza matematica nonostante la sconfitta, grazie al distacco dalla Portuali Dorica. (sport.quotidiano.net)

Montefano in festa, Matelica soffre ma salvo - ECCELLENZA: Prima Ferretti, poi Palmucci: i viola stendano una formazione ospite priva di idee Montefano vince e chiude in bellezza il campionato in casa, per Matelica è crisi, prestazioni e risultati ... (youtvrs.it)

“Nonostante”, evento speciale al Masaccio d’Essai - Alle 21,30 avrà inizio la proiezione del film Nonostante, che racconta la storia di un uomo in coma che, in uno stato di sospensione tra la vita e la morte, interagisce con medici, infermieri e ... (lanazione.it)