Masters 1000 Montecarlo 2025 | programma e ordine di gioco mercoledì 9 aprile

Quarta giornata di incontri alCountry Club, dovesi completeranno gli incontri di secondo turno. Altri due italiani, Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, proveranno a raggiungere Matteo Berrettini agli ottavi di finale, ma è anche il giorno del debutto di Djokovic e Alcaraz.Richard Gasquet si è meritato un altro match sul Court Rainier III dopo la vittoria contro Arnaldi e sfida in apertura il qualificato Altmaier. Dopo, toccherà a Carlos Alcaraz, atteso da un esordio molto ostico contro un Francisco Cerundolo in ottima forma e cliente che al debutto si vorrebbe sempre evitare. Torna a giocare sul rosso Novak Djokovic, che nei primi incontri dopo un cambio di superficie tende spesso a soffrire. Per sua fortuna, Tabilo non è certamente nel momento migliore della sua carriera.