Masters 1000 Montecarlo 2025 | Cobolli continua a vincere Sonego subito out

Da Bucarest a, cambia la località ma non il risultato per un Flavioche ottiene la sesta vittoria consecutiva. Dopo aver conquistato in Romania il suo primo titolo ATP, il tennista romano supera il round d’esordio anche nelmonegasco, dove si è imposto senza troppi patemi su Dusan Lajovic con il punteggio di 6-4 6-2. Unin fiducia, sempre in grado di controllare lo scambio contro un esperto tennista da terra rossa, in passato anche finalista di questo torneo nel 2019, quando venne sconfitto da Fabio Fognini in finale.Un primo set in cui, dopo essersi ritrovato anche avanti 5-1, si è un po’ disunito, permettendo all’avversario di risalire fino al 5-4 con un totalee di tre set point annullati. Nel decimo game, con il servizio nuovamente a disposizione, l’azzurro riusciva però a chiudere per 6-4 alla sesta occasione utile.