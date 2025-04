Formiche.net - Massaggi cinesi. Così Pechino corteggia l’Italia attaccando gli Usa

Leggi su Formiche.net

Come avviene in altri Paesi membri dell’Unione europea e della Nato, la Cina sta cercando ache in Italia di far passare il messaggio di alternativa agli Stati Uniti facendo leva sui dazi imposti dal presidente Donald Trump e sul sentimento antiamericano diffuso da partiti come il Movimento 5 Stelle, da sempre piuttosto in sintonia con la narrazione di. Lo dimostrano le parole dell’ambasciatore Jia Guide e altri episodi che la stessa ambasciata ha condiviso nell’ultimo numero della “Newsletter sulla Cina” inviata la scorsa settimana agli iscritti.L’intervista più recente dell’ambasciatore Jia è quella al media Relazioni internazionali di Tribuna economica, in cui descrive Cina e Italia come “promotrici attive e beneficiarie della globalizzazione economica” in un contesto dove la “crescita economica mondiale è lenta e in alcuni Paesi dilagano l’unilateralismo e il protezionismo”.