Marzo 2025 il secondo più caldo della storia

Marzo 2025 è stato il secondo Marzo più caldo a livello globale, con una temperatura media di 14,06°C, 0,65°C in più rispetto alla media 1991-2020 e 1,60°C in più rispetto al livello preindustriale per Marzo. Per il continente europeo è stato il mese di Marzo più caldo con una temperatura media di 6,03°C. L'articolo proviene da Webmagazine24.

