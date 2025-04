Marotta apre | Luis Henrique sul taccuino dell’Inter Punteremo molto sui giovani!

Marotta si è così pronunciato prima del fischio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, sfida che si disputerà stasera alle ore 21 all’Allianz Arena.IL COMMENTO – Giuseppe Marotta ha parlato a Sky Sport nel pre-partita del match di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Di seguito il suo commento: «L’Inter sta molto bene, essere qui è un fatto che ci onora. Ogni partita ha una storia a sé, è chiaro che questa abbia delle motivazioni importanti. Oltre alla carica dell’allenatore, i giocatori la trovano dentro se stessi. Stasera sarà uno spot per il calcio, noi speriamo di portare a casa il risultato». Marotta sul mercato estivo dell’InterCAPITOLO MERCATO – Marotta ha poi proseguito: «Luis Henrique? Un buon giocatore, così come altri che sono sul nostro taccuino. Ausilio e Baccin sono attivi con i nostri osservatori, oggi è molto presto per arrivare a una conclusione. Inter-news.it - Marotta apre: «Luis Henrique sul taccuino dell’Inter. Punteremo molto sui giovani!» Leggi su Inter-news.it Giuseppesi è così pronunciato prima del fischio d’inizio di Bayern Monaco-Inter, sfida che si disputerà stasera alle ore 21 all’Allianz Arena.IL COMMENTO – Giuseppeha parlato a Sky Sport nel pre-partita del match di Champions League tra Bayern Monaco e Inter. Di seguito il suo commento: «L’Inter stabene, essere qui è un fatto che ci onora. Ogni partita ha una storia a sé, è chiaro che questa abbia delle motivazioni importanti. Oltre alla carica dell’allenatore, i giocatori la trovano dentro se stessi. Stasera sarà uno spot per il calcio, noi speriamo di portare a casa il risultato».sul mercato estivoCAPITOLO MERCATO –ha poi proseguito: «? Un buon giocatore, così come altri che sono sul nostro. Ausilio e Baccin sono attivi con i nostri osservatori, oggi èpresto per arrivare a una conclusione.

