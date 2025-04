Mark Samson ha agito con freddezza e insensibilità E sua madre ammette | L' ho aiutato a cancellare le tracce di sangue

Mark Samson, il 23enne accusato di aver ucciso la giovane studentessa Ilaria Sula. "L'ho aiutato a pulire casa, a cancellare le tracce di tutto quel sangue" ha detto la donna durante l'interrogatorio che si è svolto lunedì pomeriggio in questura a Roma. Tre ore.

