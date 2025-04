Mark Samson dopo aver ucciso Ilaria Sula a pranzo con un’amica di lei Il gip | Lui lucido e controllato

Leggi su Open.online

«Ero pronto a combattere per ri) come fidanzata». A dirlo nell’interrogatorio èAntony, autore del femminicidio dell’ex fidanzata, nel corso dell’interrogatorio del giudice per le indagini preliminari. Nell’ordinanza del gip, che ha convalidato il fermo del giovane, ricostruisce il rapporto dei due affermando che si erano conosciuti «nel 2023 sul posto di lavoro per poi fidanzarsi il 30 aprile dello stesso anno. Con la ragazza – continua – ha dichiarato die avuto una relazione normale con alti e bassi come in ogni rapporto». Il quadro tra i due, a detta dell’indagato, cambia «quando llaria gli ha chiesto, circa tre mesi fa, di prendere visione dei voti degli esami universitari. Lui riferiva che questo ha sempre rappresentato un grosso problema, quasi un trauma, sin da quando frequentava la scuola elementare – scrive il gip -.