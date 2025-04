Mariska Hargitay regista di un nuovo documentario sulla madre Jayne Mansfield

Mariska Hargitay sarà impegnata come regista di un nuovo documentario, intitolato My Mom Jayne, in cui andrà alla scoperta della madre Jayne Mansfield. Mariska Hargitay, star della serie Law & Order: SVU, debutterà alla regia di un film in occasione della realizzazione del documentario intitolato My Mom Jayne, in cui parlerà della madre Jayne Mansfield. L'attrice aveva solo 3 anni quando la star del cinema ha perso la vita a 34 anni a causa di un incidente automobilistico. I primi dettagli sul documentario My Mom Jayne seguirà Mariska Hargitay mentre è impegnata a conoscere, capire e apprezzare sua madre Jayne Mansfield per la prima volta. La star del piccolo schermo affronterà l'immagine privata e quella pubblica di Mansfield tramite interviste, foto inedite e .

Mariska Hargitay regista di un nuovo documentario sulla madre Jayne Mansfield.

