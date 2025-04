Marijuana fai da te | i carabinieri scoprono una mini serra in pieno centro

Marijuana, fai da te. Oltre alle piantine di cannabis, i carabinieri avrebbero trovato tutto l'occorrente per la coltivazione delle stesse, all'interno di un appartamento situato in via Cittadella, nel centro di Brindisi.

Marijuana fai da te: i carabinieri scoprono una mini serra, in pieno centro.

