Maria Luisa Gota alla presidenza di Assogestioni.

, a.d. di Eurizon Capital Sgr e responsabile dell’asset management del gruppo Intesa Sanpaolo, è la nuova presidente di. La sua nomina viene ufficializzata durante l’assemblea annuale dell’associazione, che elegge i nuovi organi associativi per il triennio 2025-2028.L’elezione rappresenta un importante cambiamento per l’associazione, che punta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel settore della gestione del risparmio e della consulenza finanziaria. L’esperienza maturata dguida di Eurizon Capital Sgr e nell’asset management di Intesa Sanpaolo è fondamentale per affrontare le nuove sfide del settore, incluse le tematiche legatesostenibilità e all’innovazione.Ad affiancareci sono Carlo Trabattoni (Generali Real Estate Sgr), Giovanni Sandri (BlackRock) e Cinzia Tagliabue (Amundi Sgr), confermati nel ruolo di vicepresidenti.