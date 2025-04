Marginone retrocede in Prima Categoria | un anno di insidie e cambi di allenatore

Marginone, che lo ha visto retrocedere dal campionato di Promozione a quello di Prima Categoria. E’ durata solo un anno l’avventura della società del presidente Pierucci in Promozione, per la Prima volta in assoluto la squadra si è trovata a disputare questo torneo, che ha nascosto tante insidie. Tre cambi di allenatore. il primo Bendinelli, che aveva condotto il club alla storica promozione, poi Moretti ed infine Tommei, sollevato a poche giornate dal termine, con una soluzione ponte tutta fatta in casa. "E’ stata un’annata iniziata discretamente – ha spiegato il numero uno Giovanni Pierucci – dove siamo partiti bene, poi è andata sempre peggio". "Probabilmente – va avanti Pierucci – non era il nostro campionato, siamo una piccola realtà, che non ha a disposizione grandi risorse economiche ed abbiamo cercato di fare del nostro meglio. Lanazione.it - Marginone retrocede in Prima Categoria: un anno di insidie e cambi di allenatore Leggi su Lanazione.it Una stagione fallimentare quella appena conclusa per il, che lo ha vistore dal campionato di Promozione a quello di. E’ durata solo unl’avventura della società del presidente Pierucci in Promozione, per lavolta in assoluto la squadra si è trovata a disputare questo torneo, che ha nascosto tante. Tredi. il primo Bendinelli, che aveva condotto il club alla storica promozione, poi Moretti ed infine Tommei, sollevato a poche giornate dal termine, con una soluzione ponte tutta fatta in casa. "E’ stata un’annata iniziata discretamente – ha spiegato il numero uno Giovanni Pierucci – dove siamo partiti bene, poi è andata sempre peggio". "Probabilmente – va avanti Pierucci – non era il nostro campionato, siamo una piccola realtà, che non ha a disposizione grandi risorse economiche ed abbiamo cercato di fare del nostro meglio.

Marginone retrocede in Prima Categoria: un anno di insidie e cambi di allenatore. Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria: retrocede il Marginone, Pietrasanta e Forte ai playoff. Casalguidi salva, Marginone retrocede in Prima Categoria dopo pareggio decisivo. Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria: Marginone retrocede, Pietrasanta e Forte nei playoff. Rissa in Piazza Napoleone, calci e pugni tra due gruppi di giovani: forse per uno sguardo. Lucca, sedicenne picchiato da un branco di ragazzini: il motivo dell'aggressione e l'identificazione dei violenti. Ne parlano su altre fonti

Marginone retrocede in Prima Categoria: un anno di insidie e cambi di allenatore - Il Marginone retrocede dalla Promozione alla Prima Categoria dopo una stagione difficile con tre cambi di allenatore. (lanazione.it)

Casalguidi salva, Marginone retrocede in Prima Categoria dopo pareggio decisivo - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Tutto dalla Promozione alla Seconda Categoria: retrocede il Marginone, Pietrasanta e Forte ai playoff - In Prima festeggia il Montignoso corsaro a Capannori, Corsagna Capannori e Capezzano ai playoff. Bagarre in coda in Seconda ... (luccaindiretta.it)