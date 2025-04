Marco Manfrinati a processo per il tentato omicidio dell'ex moglie e l'omicidio del papà che aveva provato a difenderla.

Varese, uccise l’ex suocero Fabio Limido e ferì l’ex moglie Lavinia: no alla perizia psichiatrica per Marco Manfrinati.

Omicidio e tentato omicidio: il 9 maggio inizia il processo a Marco Manfrinati.

Marco Manfrinati rinviato a giudizio in corte d’Assise per omicidio e tentato omicidio.

Varese, uccise il suocero e sfregiò l'ex moglie, no alla perizia psichiatrica per Marco Manfrinati: processo al via il 9 maggio.

Omicidio Limido, respinta la richiesta di perizia psichiatrica su Marco Manfrinati.