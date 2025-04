Marco Landi nuovo vicepresidente del consiglio regionale

Marco Landi è il nuovo vicepresidente dell'assemblea legislativa toscana in rappresentanza delle minoranze. Il consigliere regionale della Lega, che si è contestualmente dimesso da portavoce dell'opposizione, è stato eletto con 14 voti a favore, 24 le schede bianche. Subentra al dimissionario Marco Casucci che ha lasciato l'incarico dall'1 aprile dopo il suo addio alla Lega e ha deciso di aderire al Gruppo Misto Merito e Lealtà. Il consigliere Marco Casucci ha incassato il ringraziamento per il lavoro svolto dal presidente dell'assemblea legislativa Antonio Mazzeo e dal vicepresidente Stefano Scaramelli. Dal capogruppo del Partito democratico Vincenzo Ceccarelli i ringraziamenti per un ruolo svolto con equilibrio e l'augurio di un buon lavoro al suo successore.

