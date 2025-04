Davidemaggio.it - Marco Damilano conduce Ora e Sempre 25 Aprile

Leggi su Davidemaggio.it

Ci apprestiamo a festeggiare l’80esimo anniversario dalla Liberazione e la TV italiana non si fa cogliere impreparata. Proprio qualche giorno fa, vi abbiamo dato conto della decisione di La7 di andare in onda venerdì 25con Propaganda Live in diretta dall’Auditorium Parco della Musica di Roma. Rai 3 non sarà da meno e ha deciso di schierare l’ex presenza fissa del talk satirico di Diego Bianchi,. Il giornalista, conduttore de Il Cavallo e la Torre, sarà in diretta in prima serata con uno speciale dal titolo Ora e25.Il 25sarà una serata speciale, per noi, ci stiamo lavorando da tempo. Andrà in onda in diretta, su Rai 3, fuori da uno studio televisivo, fuori da Roma, lontano da Roma. Saremo a Casa Cervi, in Emilia, un posto sacro per l’antifascismo, in uno dei luoghi di cui ha parlato Piero Calamandrei, dove caddero i partigiani.