Manutenzione dei ponti | più di 7 milioni dalla Regione per interventi in provincia di Arezzo

dalla Regione Toscana sono in arrivo 7 milioni e 485mila euro per la Manutenzione di tre ponti dell'Aretino. Le infrastrutture che saranno oggetto dei lavori sono: il ponte a travata in cemento armato precompresso sulla strada regionale 71 umbro casentinese romagnola al km 154+800 nel comune di. Arezzonotizie.it - Manutenzione dei ponti: più di 7 milioni dalla Regione per interventi in provincia di Arezzo Leggi su Arezzonotizie.it Toscana sono in arrivo 7e 485mila euro per ladi tredell'Aretino. Le infrastrutture che saranno oggetto dei lavori sono: il ponte a travata in cemento armato precompresso sulla strada regionale 71 umbro casentinese romagnola al km 154+800 nel comune di.

Manutenzione dei ponti: più di 7 milioni dalla Regione per interventi in provincia di Arezzo. Lavori di manutenzione a 13 ponti e tratti stradali critici: "Cantieri da 2,7 milioni". Milano-Meda, controlli e manutenzione sui ponti: strade chiuse e traffico deviato. Cattolica e Gabicce Mare insieme per sistemare il ponte sul Tavollo. La Lega taglia di 1,5 miliardi i fondi per la manutenzione delle strade per finanziare il Ponte. Ponte di Voltabarozzo, ultimati i lavori di manutenzione. Ne parlano su altre fonti

Piano ponti della Provincia, in corso di svolgimento una dozzina di cantieri sul territorio - i lavori sul ponte Cavo Rame sulla provinciale 7 per Vallalta e i lavori del ponte sul fosso sasso losco a Casona di Marano sulla sp4. E ancora è in corso la manutenzione straordinaria dei ponti lungo ... (modenatoday.it)

Ponti più sicuri? Il nostro test sulla ricostruzione post alluvione: non tutti rispettano le nuove regole - Mai più ponti che, in caso di piena del fiume, facciano da diga, con o senza il legname galleggiante portato dalla forza della corrente: lo chiede il Piano speciale del Commissario alla ... (forlitoday.it)

Sicurezza stradale, 2,5 milioni per manutenzione di ponti e viadotti - La Città Metropolitana di Napoli ha siglato un accordo-quadro del valore di 2,5 milioni di euro per la manutenzione straordinaria di ponti e viadotti per i prossimi 12 mesi. "Questo consentirà ... (msn.com)