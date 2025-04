Manutenzione al caseggiato Aler di Foresto Sparso 10 giorni di lavori

Foresto Sparso. Al via i lavori per migliorare il caseggiato Aler a Foresto Sparso. Iniziati martedì 8 aprile una serie di interventi di Manutenzione sollecitati dall'assessore alla Casa e Housing sociale di Regione Lombardia, Paolo Franco, dopo un sopralluogo che si è svolto nelle scorse settimane nell'ambito di una serie di visite sul territorio.Gi interventi riguardano infiltrazioni lungo le murature perimetrali di un alloggio, con il rifacimento di una guaina e il ripristino delle piastrelle esterne. Per altri due alloggi si tratta di una parziale demolizione e ricostruzione delle terrazze con l'obiettivo di migliorare il drenaggio e i punti di scarico, in modo da scongiurare anche in questo caso le infiltrazioni. Le opere, affidate a una ditta specializzata, si concluderanno entro una decina di giorni.

