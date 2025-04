Manuale per signorine su Netflix | il cast e la trama della serie in streaming che ci ricorda Bridgerton

Netflix la serie spagnola Manuale per signorine per bene. Ambientata a Madrid alla fine dell'Ottocento, racconta della dama di compagnia Elena Bianda, la più richiesta della città, incaricata di trovare marito a tre giovani sorelle, figlie del vedovo Don Pedro. Sono 8 gli episodi in totale per quella che viene considerata la 'Bridgerton' spagnola. Leggi su Fanpage.it Dal 28 marzo è disponibile sulaspagnolaperper bene. Ambientata a Madrid alla fine dell'Ottocento, raccontadama di compagnia Elena Bianda, la più richiestacittà, incaricata di trovare marito a tre giovani sorelle, figlie del vedovo Don Pedro. Sono 8 gli episodi in totale per quella che viene considerata la '' spagnola.

