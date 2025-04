Quotidiano.net - Mantovano all’attacco: "I magistrati vogliono decidere le politiche". L’Anm: faccia ricorso

Una magistratura che "erode la sovranità popolare", "deraglia dai confini" e "decide le", percepita come un establishment che punta ad arginare l’esito del voto. Dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio arrivano duri commenti contro i giudici, diventati peggio delle "toghe rosse di cui aveva senso parlare trent’anni fa", perché la situazione di oggi è peggiore: "C’è un cronico sviamento della funzione giudiziaria". Per Alfredo(in foto) l’occasione dell’attacco è l’inaugurazione a Roma dell’anno giudiziario del Consiglio nazionale forense, dove l’uomo chiave del governo Meloni, ex magistrato di lungo corso, fa un indiretto riferimento alle bocciature dei provvedimenti di trattenimento dei migranti nei centri in Albania, dopo il protocollo di intesa tra Roma e Tirana.