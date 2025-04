Manila Nazzaro | “La prima volta con Oradei a gennaio 2023” ma il racconto non torna La reazione dell’ex Amoruso

Leggi su Fanpage.it

In gara a The Couple,ha rivelato alcuni dettagli sull'amore con Stefano: "Lache abbiamo fatto sesso è stata a2023". Unaperò in contrasto con quanto rivelato in passato, quando era ancora fidanzata con Lorenzo. Lui ha rotto il silenzio sui social, lasciando intendere un tradimento: "La verità è venuta fuori".