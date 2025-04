Manila Nazzaro ha tradito Amoruso con Stefano Oradei? Le sue parole a The Couple non sono sfuggite

Couple, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno rivelato alcuni dettagli sulla loro relazione, alimentando i sospetti su una possibile infedeltà della showgirl nei confronti di Lorenzo Amoruso.Le rivelazioni di Nazzaro, infatti, sembrano suggerire che la sua relazione con Oradei sia iniziata molto prima di quanto lei stessa avesse lasciato intendere, mettendo in luce una verità che non è sfuggita agli occhi dei telespettatori e che potrebbe riaprire vecchie ferite.Manila Nazzaro e la “data vera” della prima volta con Stefano OradeiManila e Stefano avevano ufficializzato la loro relazione a giugno 2023, ma la verità sulla loro storia sembra essere diversa. Durante il gioco di The Couple, Ilary Blasi ha chiesto a Manila di svelare la data della prima volta trascorsa insieme a Stefano. Donnapop.it - Manila Nazzaro ha tradito Amoruso con Stefano Oradei? Le sue parole a The Couple non sono sfuggite Leggi su Donnapop.it Nel corso della prima puntata di Thehanno rivelato alcuni dettagli sulla loro relazione, alimentando i sospetti su una possibile infedeltà della showgirl nei confronti di Lorenzo.Le rivelazioni di, infatti, sembrano suggerire che la sua relazione consia iniziata molto prima di quanto lei stessa avesse lasciato intendere, mettendo in luce una verità che non è sfuggita agli occhi dei telespettatori e che potrebbe riaprire vecchie ferite.e la “data vera” della prima volta conavevano ufficializzato la loro relazione a giugno 2023, ma la verità sulla loro storia sembra essere diversa. Durante il gioco di The, Ilary Blasi ha chiesto adi svelare la data della prima volta trascorsa insieme a

