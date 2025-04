Ilrestodelcarlino.it - Manifesti ‘anti-gender’: "Falsi e discriminatori, il Comune li rimuova"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Duegemelli, affissi uno a seguire l’altro, comparsi l’altro giorno nelle apposite plance in via Canonico Lugaresi stanno mettendo in subbuglio la comunità Lgbtqia+, e coloro che sostengono il riconoscimento dei diritti fondamentali di ogni individuo, a prescindere dal proprio orientamento sessuale o identità di genere. I due cartelloni a colori, ritraggono a tutta pagina, il volto del presidente americano Donald Trump sullo sfondo dei simboli grafici maschile e femminile usati in biologia per identificare i simboli sessuali. Subito sotto, a caratteri cubitali la frase virgolettata con firma del tycoon "Impedirò la mutilazione chimica dei giovani causata dall’ideologia gender" e, a seguire l’esortazione "Il governo italiano prenda esempio" che viene dall’associazione culturale Michele Arcangelo e dall’associazione Pro Vita & Famiglia Onlus, che hanno fatto realizzare il manifesto.