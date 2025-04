Manca solo l’annuncio | c’è il clamoroso ritorno

Leggi su Sportface.it

Il tecnico sta valutando la possibilità di tornare subito: la proposta è arrivata e c’è la riflessione ancora in corsoAl cuor non si comanda. Difficile mettere da parte i sentimenti e il tecnico ci starebbe pensando. Serve il suo aiuto per tirare fuori dai guai la squadra, servirebbe uno come lui per evitare quello che sarebbe un dramma sportivo.Il grande ex potrebbe rivestire un ruolo nuovo, abbandonare la panchina e sedersi dietro la scrivania: sta soppesando tutti i vari aspetti di unche avrebbe del. Non c’è ancora l’ufficialità, ma le scelte della società vanno tutte in questa direzione: Roberto Mancini di nuovo alla Sampdoria. La squadra blucerchiata è in crisi, sconfitta nel derby dallo Spezia e sempre più giù in classifica. La Serie C non è poi così lontana: terzultimi in classifica, significherebbe retrocessione diretta, senza neanche giocarsi i playout.