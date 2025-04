Manca da casa ormai da diverse ore | l’appello della famiglia per avere notizie di Sergio Trombetta 70 anni Ricerche in tutto il Lazio

Sergio Trombetta, 70 anni, residente a Roma. L'uomo è stato visto per l'ultima volta lunedì 7 aprile alle ore 8:10 nella zona di San Giovanni, e da allora non si hanno più sue notizie.I dettagli utili per l'identificazioneSergio Trombetta è alto 1,70 metri e pesa circa 59 chili. Ha capelli brizzolati, il volto scavato e indossa occhiali da vista con montatura nera, ben visibili anche nella fotografia diffusa dal Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi ODV, che si sta occupando del caso.L'abbigliamento al momento della scomparsaAl momento della scomparsa, l'uomo indossava jeans blu e un giubbotto di pelle nera con un gancio di chiusura giallo, un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale per il riconoscimento.Chiunque abbia informazioni è invitato a contattare il 112Le autorità invitano chiunque abbia visto Sergio o abbia informazioni utili a contattare immediatamente il numero unico d'emergenza 112 oppure a chiamare il numero diretto 3881894493, messo a disposizione dal Comitato.

