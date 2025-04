It.insideover.com - Manahel al-Otaibi, l’attivista per i diritti delle donne scomparsa nelle carceri saudite

Leggi su It.insideover.com

al-ha 29 anni ed era istruttrice di fitness e attivista per iin Arabia Saudita. Il 9 gennaio 2024 è stata condannata in un’udienza segreta a 11 anni di carcere per “reati di terrorismo”, ma la sua unica colpa è stata condividere post sui social e non aver indossato gli abiti giudicati adeguati dallo Stato. Durante la detenzione è stata vittima di torture, fisiche e psicologiche, e isolamento e ora non si hanno sue notizie da quasi due mesi. Amnesty International ha denunciato la sua sparizione forzata, sollevando dubbi sulle riformee sul destino degli attivisti detenuti e invitando a firmare un appello per la loro liberazione.Cosa è successoLa vicenda ha avuto inizio nel 2022, quandosvolgeva la sua attività sui social, in particolare con tweet a sostegno dei