Mamardashvili entra nell'esclusivo club di portieri di Valencia che hanno fermato una penalità nel Bernabéu

2025-04-08 13:30:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica:A GiorgiGli è rimasto poco come, ma Negli ultimi mesi quel tipo di Thorn aveva inchiodato Quello Non l’ho lasciato calmare con se stesso. Avevano seminato con dubbi sulle loro azioni negli ultimi mesi E il fatto di essere un giocatore di Liverpool, anche se è ceduto al Mestallafino al 30 giugno, ha corso contro di lui . Ma l’obiettivo georgiano era di nuovo decisivo. E lo ha fatto con una performance stellare diall’interno di quel particolare cast di armature cheunaal Real Madrid in esso.Il portiere di Valence riesce are in quel gruppo limitato di chiavi cheunamassima in uno stadio come il giocatore di Madrid.