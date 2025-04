Mamadou Tounkara un giallo dietro la squalifica di otto mesi | il comunicato della FIGC

giallo nella vicenda Mamadou Tounkara, squalificato per otto mesi dal Tribunale Nazionale della FIGC e rescisso conseguentemente dal Guidonia Montecelio, estraneo ai fatti. A ricostruire com'è andata ci ha pensato il comunicato del Tribunale stesso, che ha svelato come Tounkara. Romatoday.it - Mamadou Tounkara, un "giallo" dietro la squalifica di otto mesi: il comunicato della FIGC Leggi su Romatoday.it C'è di mezzo unnella vicendato perdal Tribunale Nazionalee rescisso conseguentemente dal Guidonia Montecelio, estraneo ai fatti. A ricostruire com'è andata ci ha pensato ildel Tribunale stesso, che ha svelato come

