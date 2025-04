Maltrattamenti e rapina revocata misura cautelare per 40enne

Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Benevento, la Dott.ssa Loredana Camerlengo, ha accolto l'istanza presentata dall'Avv. Vittorio Fucci e dall'Avv. Danilo Parente, disponendo la revoca della misura cautelare del divieto di avvicinamento con applicazione del braccialetto.

Maltrattamenti e rapina, revocata misura cautelare per 40enne.

