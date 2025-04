Maltempo | in arrivo 750mila euro alle aziende colpite da alluvioni e mareggiate

750mila euro la cifra che riceveranno 128 aziende della provincia di Pisa in seguito alle domande di risarcimento fatte presso gli uffici di Confcommercio Pisa per i danni causati da alluvioni e mareggiate. Questo l'importo destinato alle imprese del territorio colpite dagli eventi meteorologici del 2023, in seguito ai bandi della Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. “Le immagini degli ingentissimi danni provocati dalle alluvioni e dalle mareggiate che tra il novembre e il dicembre 2023 hanno devastato numerosi territori della provincia di Pisa sono purtroppo ancora nitide” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Di fronte a questa emergenza i nostri uffici si sono immediatamente attivati per fornire tutta l'assistenza e il supporto possibile alle aziende colpite, seguendo passo dopo passo le imprese nella fase di presentazione della domanda in seguito alla pubblicazione dei bandi”. Lanazione.it - Maltempo: in arrivo 750mila euro alle aziende colpite da alluvioni e mareggiate Leggi su Lanazione.it Pisa, 8 aprile 2025 – Ammonta a più dila cifra che riceveranno 128della provincia di Pisa in seguitodomande di risarcimento fatte presso gli uffici di Confcommercio Pisa per i danni causati da. Questo l'importo destinatoimprese del territoriodagli eventi meteorologici del 2023, in seguito ai bandi della Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. “Le immagini degli ingentissimi danni provocati de dche tra il novembre e il dicembre 2023 hanno devastato numerosi territori della provincia di Pisa sono purtroppo ancora nitide” afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Di fronte a questa emergenza i nostri uffici si sono immediatamente attivati per fornire tutta l'assistenza e il supporto possibile, seguendo passo dopo passo le imprese nella fase di presentazione della domanda in seguito alla pubblicazione dei bandi”.

