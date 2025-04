Ilrestodelcarlino.it - Malori dei bimbi all’asilo: a processo l’ex sindaco e il parroco di Comunanza

Ascoli, 8 aprile 2025 – Inizierà il 27 maggio davanti al giudice del tribunale di Ascoli Barbara Bondi Ciutti ilriguardante la vicenda deiaccusati da 38 bambini dopo la fuga di monossido di carbonio che si verificòdiil 7 gennaio del 2021 e per la quale ildiAlvaro Cesaroni e ildel paese don Luca Rammella sono accusati di lesioni personali colpose. Così ha deciso il giudice ieri durante l’udienza predibattimentale. E’ infatti naufragato il tentativo di trovare un accordo fra le parti. La stessa difesa deldisostenuta dall’avvocato Mauro Gionni non era propensa alla trattativa per una conciliazione sostenendo che il primo cittadino non dovrebbe essere imputato in questoin base a norme e sentenze della Cassazione che farebbero eventualmente ricadere l’imputazione sul dirigente comunale del settore manutenzione.