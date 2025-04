Malore mentre va a bruscandoli 70enne cade nel lago e muore

lago artificiale Enel "Modruc". Un 70enne di Cappella Maggiore, Sergio Da Ruos, ha perso la vita dopo essere caduto in acqua in seguito ad un Malore improvviso o ad un incidente. L'anziano si trovava in zona per raccogliere. Trevisotoday.it - Malore mentre va a bruscandoli, 70enne cade nel lago e muore Leggi su Trevisotoday.it Tragedia nel pomeriggio di oggi, 8 aprile, a Fregona, nell'area delartificiale Enel "Modruc". Undi Cappella Maggiore, Sergio Da Ruos, ha perso la vita dopo essere caduto in acqua in seguito ad unimprovviso o ad un incidente. L'anziano si trovava in zona per raccogliere.

