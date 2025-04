Malore alla Fiocchi Munizioni | operaio di 31 anni ricoverato in ospedale

allarme a Belledo. Un operaio di 31 anni è stato colto da un Malore improvviso mentre si trovava al lavoro presso lo stabilimento della Fiocchi Munizioni di Lecco, situato in via Santa Barbara. L'episodio, avvenuto martedì 8 aprile intorno alle 14, ha richiesto l'intervento immediato dei servizi.

