Lanotiziagiornale.it - Mali e Algeria ai ferri corti. L’abbattimento di un drone maliano porta i due Paesi sull’orlo del conflitto armato

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Trasale la tensione e, con il passare delle ore, all’orizzonte sembra profilarsi un. A far precipitare la situazione è statodi unano, accusato di aver sconfinato, secondo le forze armate algerine, che hanno duramente protestato definendo l’episodio un “atto ostile”.In risposta, il governo del— negando che il velivolo senza pilota avesse varcato i confini nazionali — ha accusato l’di aver compiuto un attacco alla propria integrità territoriale.Un botta e risposta che ha spinto entrambi ia chiudere reciprocamente i rispettivi spazi aerei e a mettere in stato di allerta i propri eserciti, in vista di un possibileche potrebbe scoppiare da un momento all’altro.aidi unanoi duedelDifficile capire come siano andati realmente i fatti.