Maledizione Paradiso delle signore muore anche Andrea Savorelli

Ancora una tragedia per il. È morto il giovane attore, noto per aver fatto parte del cast de Ilnel ruolo di Pietro Conti. Ne dà notizia la sorella Alessandra, con un post pubblicato sui social in cui annuncia il decesso risalente a un mese fa. Non si conoscono le cause del decesso. Il 14 marzo era scomparso un altro protagonista dell'amata soap opera Rai, Pietro Genuardi. La sorella del giovane attore, Alessandra, allega una foto che li ritrae insieme da bambini e riporta unacelebri citazioni dello scrittore Henry Scott Holland: "La morte non è niente. Sono solamente passato dall'altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto. Io sono sempre io e tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l'uno per l'altro lo siamo ancora.