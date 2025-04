Malattia genetica ultra rara trattata con una tecnica neurochirurgica su bimba di 19 mesi al Policlinico di Catania

Una bambina di 19 mesi affetta da una Malattia ultra rara, il Deficit di decarbossilasi degli L-aminoacidi aromatici (deficit di Aadc), è stata trattata con una tecnica neurochirurgica composta da neuronavigazione, Tac intraoperatoria e braccio robotico per il trattamento con la terapia genica. È stata la paziente più piccola ad aver ricevuto questa terapia in Europa, che le è stata somministrata al Policlinico di Catania. Prima di lei in Italia un bimbo siciliano di 3 anni aveva ricevuto la terapia grazie all'autorizzazione di Aifa alla procedura di accesso anticipato. La piccola, che ha ricevuto la terapia con eladocagene exuparvovec nel dicembre del 2024 ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi, ha mostrato già nelle settimane successive dei miglioramenti sul piano motorio a partire dagli occhi, per poi passare a testa, gambe e braccia, e sul piano neurologico, iniziando a interagire con chi le sta intorno.

