Maggio Fiorentino in scena l' opera Salome col soprano Lidia Fridman

Maggio Musicale Fiorentino che quest'anno giunge alla sua 87esima edizione. In programma, domenica 13 aprile alle ore 18, nella Sala Grande del Teatro, uno dei grandi capolavori del '900 che torna al Maggio a distanza di 15 anni dalla sua ultima messinscena, la Salome di Richard Strauss. Altre tre sono le recite previste in cartellone: il 16 e il 23 aprile alle ore 20 e il 27 aprile alle ore 15:30. Sul podio, alla guida dell'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, il maestro Alexander Soddy, al suo debutto in Teatro. La regia dello spettacolo è firmata da Emma Dante, anche lei al suo debutto al Maggio. Un altro debutto Fiorentino è segnato dal soprano Lidia Fridman subentrata nella compagnia di canto al posto della già annunciata Allison Oakes che per una indisposizione è stata costretta a lasciare la produzione.

