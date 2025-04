Madonna mi disse | ma tu chi ca**o sei? Guadagnavo 12 milioni di lire al mese a ‘Vivere’ ma mi stava consumando l’anima | lo rivela Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, reduce dall’esperienza come opinionista al “Grande Fratello”.A Il Corriere della Sera però rivela anche i suoi punti deboli: “I miei figli, li ho messi davanti a tutto. E le mie gambe: da quando a 17 anni mi sono rotta il ginocchio, che da allora è più debole, le sento fragili Le pizzette. E le patatine fritte, ogni volta che vado al supermercato ne compro un pacchetto e me lo mangio tutto nel tragitto”.La Luzzi ha anche fatto famose campagne pubblicitarie come quella con Michael Schumacher per la Fiat Multipla: “Girammo a Maranello le scene senza di lui. Per otto ore in sottofondo si sentiva il rombo della sua Ferrari in pista. Ilfattoquotidiano.it - “Madonna mi disse: ma tu chi ca**o sei? Guadagnavo 12 milioni di lire al mese a ‘Vivere’, ma mi stava consumando l’anima”: lo rivela Beatrice Luzzi Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Ho 54 anni, ho studiato per 30, lavoro da quando ne avevo 14, sono una donna strutturata, ho il coraggio e il dovere di espormi e questo a qualcuno fa paura”. Ha le idee chiare su se stessa l’attrice e regista, reduce dall’esperienza come opinionista al “Grande Fratello”.A Il Corriere della Sera peròanche i suoi punti deboli: “I miei figli, li ho messi davanti a tutto. E le mie gambe: da quando a 17 anni mi sono rotta il ginocchio, che da allora è più debole, le sento fragili Le pizzette. E le patatine fritte, ogni volta che vado al supermercato ne compro un pacchetto e me lo mangio tutto nel tragitto”.Laha anche fatto famose campagne pubblicitarie come quella con Michael Schumacher per la Fiat Multipla: “Girammo a Maranello le scene senza di lui. Per otto ore in sottofondo si sentiva il rombo della sua Ferrari in pista.

